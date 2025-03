HIstória repetida!!! FC Cascavel é eliminado na segunda fase da Copa do Brasil

Não teve jeito. Pela quarta vez o FC Cascavel é eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira, o aurinegro jogo no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, e perdeu para o Aparecidense, por 1 a 0, com um gol nos acréscimos.

O Jogo

O técnico Tcheco optou pela mesma formação inicial que começou a partida contra o América Mineiro, aproveitando um pouco do entrosamento adquirido mesmo com o pouco tempo de treinos entre jogos e viagem. A tática de jogo também foi a mesma, de esperar o adversário e arriscar nos passes longos ou contra-ataques.

A primeira finalização da serpente aconteceu aos 15 minutos, após cobrança de escanteio que Miguel Alcântara pegou a sobra e chutou fraco, acertando a trave. O adversário também chegava pouco. A primeira chance mais forte foi aos 23 minutos, em um cabeceio defendido pelo goleiro Jean Carlos. Durante boa parte do primeiro tempo o jogo ficou restrito as tentativas de jogadas no centro e nas laterais e que tiveram as defesas prevalecendo. O FC Cascavel ainda teve mais uma oportunidade com Libano, que acertou a trave pouco antes dos times irem para o intervalo.

O segundo tempo permaneceu da mesma forma e, mais uma vez, o Cascavel conseguiu chegar com perigo somente aos 15 minutos em uma finalização de Robinho. E novamente aos 23, foi a vez do time da casa chega, com o ponta João Marcos, que acertou a trave em uma bola dividida com Felipe Luis.