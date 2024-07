Feira das Profissões abre inscrições para expositores de toda a região

Quer descobrir uma carreira ou até mesmo trocar de caminho? Já anote na agenda, porque nos dias 19 e 20 de setembro será realizada a terceira edição da Feira das Profissões, no Centro de Convenções e Eventos. E desta vez as expectativas são ainda maiores, uma vez que será destinada a toda região Oeste.

E para fazer um grande evento, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico informa que as instituições de ensino, empresas e entidades que queiram expor na feira já podem se inscrever gratuitamente. Para isso, é só mandar mensagem via Whatsapp para o telefone (45) 3902-1358 ou ainda presencialmente na Semdec, que fica no Centro de Convenções e Eventos. Como o evento será regional, instituições de outros município também podem participar. As inscrições estarão disponíveis até primeira quinzena de agosto.

A Feira das Profissões é um evento totalmente destinado à carreira profissional, ao empreendedorismo e ao aperfeiçoamento educacional. A entrada é gratuita.

O objetivo é reunir em um só local as principais instituições de ensino do Município e entidades para oportunizar aos estudantes e pessoas que queiram mudar de carreira a chance de conhecer melhor o que cada uma pode oferecer, facilitando assim a decisão de qual caminho seguir na educação, além de estimular a buscar um diploma.

A Feira das Profissões tem o objetivo de fazer com que estudantes e a população em geral conheçam melhor o ambiente acadêmico de cursos de graduação, cursos técnicos, profissões e o mercado de trabalho, bem como tenham acesso a vagas de empregos e estágios existentes em tempo real, tudo através de exposições, palestras e atendimentos.

Na última edição, a Feira contou com 40 expositores e mais de 2 mil visitantes. No entanto, neste ano se espera um público consideravelmente maior, uma vez que haverá o fretamento de ônibus para alunos das escolas públicas de Cascavel.

Fonte: Secom