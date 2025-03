EUA iniciam importação de ovos para combater escassez e preços elevados

POLICIAL

Reviravolta no caso do CMEI: Guarda patrimonial é autuado por falsa comunicação de crime

O delegado Diego Martins, do Grupo de Diligências Especiais (GDE), concedeu entrevista nesta sexta-feira (21) esclarecendo os fatos sobre o suposto assalto à mão armada registrado no CMEI Professor Paulo Marques, no bairro Interlagos, em Cascavel, na madrugada da última terça-feira (18). De acordo com o delegado, após as diligências e investigações realizadas pela equipe, […]