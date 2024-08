Modernidade

Ônibus elétricos reduzem os custos em 57% já nos primeiros vinte dias

Cascavel – A circulação dos ônibus elétricos pela cidade é uma novidade para a população, assim como para as empresas que administram o sistema do transporte público e da própria Transitar, que desde que os novos veículos entraram em operação estão fazendo uma avaliação assistida com um grupo técnico. Dos 15 ônibus que chegaram à […]