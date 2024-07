Classificados e Editais de 24 de julho de 2024

OPORTUNIDADE

Emprego: 1.128 vagas esperam candidatos na Agência de Cascavel

A Agência do Trabalhador de Cascavel iniciou a semana com 1.128 vagas de emprego a espera de pessoas que buscam se recolocar no mercado de trabalho. Os interessados devem ir até a agência, localizada na Rua Paraná, nº 3648, no Centro. O atendimento ocorre das 8h às 12h, e das 13h às 17h. O telefone […]