SUSPEITO PRESO

Homem tenta agarrar mulher na entrada de prédio em Cascavel

Uma câmera de segurança registrou na noite de terça-feira (4), por volta das 22h17, um homem tentando agarrar uma mulher na entrada de um prédio na rua Osvaldo Cruz, esquina com a Rua Fortaleza, no centro de Cascavel. Veja o vídeo abaixo: As imagens mostram a vítima aguardando na porta do condomínio quando percebe a […]