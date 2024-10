EM COMUNICADO

Catuaí adia a inauguração do shopping em Cascavel

Um comunicado enviado aos lojistas nesta segunda-feira (7) confirmou os boatos que já circulavam pelo canteiro de obras: a inauguração do Catuaí Shopping Cascavel foi adiada. Na cerimônia de entrega dos capacetes aos empresários, realizada no último dia 02 de julho, a diretoria do grupo Catuaí anunciou a inauguração para o próximo dia 30 de […]