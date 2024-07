Transformar dejetos em energia limpa é o desafio da suinocultura

Neste domingo, se comemora o Dia do Agricultor. E em 24 de julho, foi a vez do Dia da Suinocultura. Diante dessas datas importantes no contexto do agronegócio, a pergunta que não quer calar é: há motivos para comemorar? Para encontrar essa resposta, a equipe de reportagem do Jornal O Paraná conversou com entidades do setor e especialistas para entender melhor o comportamento da atividade e quais os principais desafios.

A carne suína se destaca na mesa do consumidor. Comparada a outras proteínas, como por exemplo, a carne bovina, é mais barata e tem a preferência da família brasileira. Recente pesquisa da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) revela a predileção pela carne suína. O consumo per capita anual do brasileiro está em 18,3 kg.

No ano passado, a produção nacional recorde atingiu 5,16 milhões de toneladas, correspondente a 4% do total mundial. No ranking global de maiores produtores, o Brasil ocupa a quarta posição, atrás da China, União Europeia e Estados Unidos. De toda a carne produzida no Brasil, 75% é para atender o mercado interno e o restante, é destinado para o exterior. De toda a produção global comercializada, 3% é do Brasil, gerando uma receita de US$ 2,8 bilhões.