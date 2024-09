Sucesso da agricultura com apoio da Sicredi

A trajetória de Helio Koyama, associado da Sicredi na agência Cascavel Centro, é um exemplo inspirador de dedicação e sucesso no campo. Natural da região de Londrina, Helio cresceu imerso no mundo agrícola, auxiliando seu pai na propriedade familiar, onde a diversidade de cultivos, incluindo café e frutas, garantiu uma renda constante ao longo do ano.

Com formação em agronomia e anos de experiência em assistência técnica, Helio ampliou seu horizonte ao adquirir uma área para cultivo em Cascavel. Inicialmente, o foco era na soja e milho, mas o espírito inovador levou-o a diversificar ainda mais com o cultivo de tomates e, recentemente, morangos.

O associado destaca o papel fundamental da Sicredi Vanguarda em sua jornada. “A cooperativa tem sido uma grande parceira, oferecendo suporte essencial tanto para o custeio quanto para os investimentos na minha propriedade. A assistência financeira e a orientação têm sido cruciais para o crescimento dos meus cultivos e para a diversificação da produção”, celebra Koyama.

Custeios agrícolas, investimentos na propriedade e um parceiro para contar! “A Sicredi apoia o setor agrícola com soluções financeiras e capacitação, promovendo o desenvolvimento sustentável das comunidades. Reconhecemos que a agricultura é um pilar fundamental para a economia local”, comenta Renato Muller, gerente da agência Sicredi de Cascavel Centro.

O objetivo do agricultor para o futuro é expandir ainda mais sua produção, especialmente em áreas atualmente não ocupadas por soja e milho. “Pretendo aumentar a produção de frutas e verduras e continuar contando com o suporte da Sicredi Vanguarda para realizar esses novos investimentos.”

Com base em sua experiência positiva, Helio recomenda a cooperativa a outros agricultores. “Convido todos a conhecerem o Sicredi. Como uma cooperativa, eles oferecem taxas competitivas e um atendimento diferenciado que fazem a diferença no nosso dia a dia”.

A Sicredi Vanguarda reafirma seu compromisso com o crescimento e a inovação no setor agrícola, proporcionando suporte integral e soluções financeiras que impulsionam o sucesso de seus associados e fortalecem o futuro da agricultura. Não é só crédito, é o apoio que sua produção precisa para crescer!

O Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 8 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.700 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras. (www.sicredi.com.br)