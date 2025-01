Show Rural injeta R$ 200 milhões na economia de Cascavel e do Oeste

Cascavel - O Show Rural, um dos maiores eventos técnicos do agronegócio mundial, gera um impacto econômico significativo em Cascavel e nos municípios do Oeste paranaense. Segundo o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, a feira injeta aproximadamente R$ 200 milhões nos mais diferentes setores da economia local e regional.

Além de participar de reunião de diretoria da Acic, na manhã de quarta-feira (29), Dilvo foi o primeiro convidado a participar do novo podcast da entidade e destacou a importância do evento para o desenvolvimento regional. “Além de contribuir para o contínuo aprimoramento da agricultura e pecuária, o Show Rural é uma alavanca para a economia local. Durante cinco meses, de novembro a março, equipes de diferentes empresas do setor se dedicam a preparar a mostra de tecnologia. Nesse período, o evento aquece segmentos como hotelaria, alimentação, entretenimento e construção civil”, ressaltou.

Novidades

Abrindo o calendário das grandes feiras agropecuárias do Brasil, o Show Rural é um importante termômetro do comportamento do setor ao longo do ano. Para 2025, entre as novidades preparadas pela organização estão estacionamento exclusivo para ônibus, ampliação do restaurante – que poderá atender até cinco mil pessoas simultaneamente –, implantação de uma central de triagem de resíduos e a pavimentação e cobertura de novos trechos de ruas.