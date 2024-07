Show Rural de Inverno 2024 exibirá pacotes tecnológicos a cultivos de altas performances

Quem visitar a quinta edição do Show Rural Coopavel de Inverno, de 27 a 29 de agosto, em Cascavel, terá acesso a informações de pacote tecnológico completo à produção de culturas de inverno com alta produtividade. O trigo é a sensação do evento, mas as empresas apresentarão o melhor dos seus portfólios também para aveia, triticale, centeio e plantas de cobertura.

O coordenador geral do Show Rural, o agrônomo Rogério Rizzardi, utiliza o trigo como exemplo. “O trigo, aplicando o que há de conhecimentos atualmente, gera resultado econômico tão significativo quanto o de outras culturas, a exemplo da soja”. Mas para isso é preciso buscar toda tecnologia disponível no Show Rural de Inverno. O objetivo é obter produtividade de no mínimo seis mil quilos por hectare e não de apenas 3,8 mil quilos da média já produzida no Oeste, acentua Rizzardi.

Mais da metade das 40 cultivares que serão apresentadas, muitas delas lançamentos, serão de trigo de alta performance. “É importante que o triticultor e o produtor que queira investir na cultura saibam que podem personalizar um pacote segundo as condições de solo de sua propriedade e o investimento que desejam fazer em tecnologia. Se ele quer atingir seis mil quilos/hectare”, destaca Rizzardi, então precisará de uma cultivar de potencial superior, mas se o plano não for esse então é melhor optar por variedade mais resistente, que se adapte ao que pretende.

Na prática

A quinta edição terá a participação de 42 expositores que, além de seus produtos e soluções, destacarão técnicos para esclarecer dúvidas. Será possível observar, nas parcelas preparadas, o desempenho do pacote tecnológico na prática. Além da performance da cultivar, os técnicos mostrarão resultados de manejo correto do solo, atentando às condições química, física e biológica. O visitante aprenderá tudo o que precisa para alcançar o melhor resultado possível.

Segundo Rizzardi, o Show Rural Coopavel de Inverno quer mostrar ao produtor rural que é fácil produzir trigo e atingir ápices de performance. O pacote tecnológico para o grão é formado pela escolha da melhor cultivar, manejo correto e tratos culturais, com controle de invasoras e doenças, bem como da escolha do mais recomendado sistema nutricional (bioestimulantes e adubação foliar).

A edição de inverno apresentará trabalhos de cobertura de quadras de solo com mix de plantas buscando avanços nas condições biológicas da área cultivável. “Investir em um solo de qualidade agora é potencializar o resultado das culturas de verão. As melhorias são realizadas durante o frio para colher produtividades mais altas na soja e no milho”, afirma Rizzardi. Produção de alimentos para pecuárias de leite e corte, agroecologia e manejo de fruticultura serão alguns dos outros temas disponíveis no período de 27 a 29 de agosto.

Coopavel e parceiros promoverão também palestras técnicas, uma sobre Uso de biológicos e suas vantagens e outra sobre Fisiologia do trigo. A exemplo do que ocorre nas edições de verão, o Show Rural de Inverno oferecerá acesso gratuito ao parque e uso de vagas do estacionamento. O almoço será cortesia. A abertura dos portões, diariamente, será a partir das 8h30.

Coopavel reúne coordenadores para ajustes do show em agosto

Coordenadores de área participaram no início desta semana, no Espaço Impulso, de reunião geral de preparação ao Show Rural Coopavel de Inverno, que chega à sua quinta edição. O presidente Dilvo Grolli e o coordenador-geral Rogério Rizzardi fizeram os encaminhamentos da pauta. A quinta edição será a maior já realizada, com a participação de 42 empresas expositoras, e apresentação de diversas novidades. Mais de 40 cultivares estarão em demonstração nos três dias de evento. Pelo menos 22 delas de trigo, algumas com potencial de produtividade na casa de seis mil quilos por hectare. Haverá parcelas também com triticale, aveia, centeio e plantas de cobertura.

“Todos da Coopavel estamos empenhados em apresentar o melhor em informações e novidades aos visitantes. O trigo é uma cultura com avanços incríveis principalmente nos últimos dez anos. Com cultivares de elevada produtividade e necessidade de quatro milhões de toneladas para ser autossuficiente, o Brasil se torna um território bastante fértil à cultura”, disse Dilvo. A produção estimada para a safra atual, no País, é de nove milhões de toneladas e o Paraná alcança a posição de maior produtor nacional.

Novidades

As principais novidades desta edição, serão: Vitrine Tecnológica de Agroecologia, com experimentos especialmente preparados para agricultores familiares; ciclo produtivo completo de bezerra a vaca em lactação; apresentação em estandes e parcelas de todas as marcas do portfólio da Coopavel; demonstração do Programa Ageo, conjunto de práticas para aplicação de tecnologias de plantio, pulverização e melhorias de solo, e palestras técnicas com pesquisadores de renome nacional.

Outra novidade é um novo ambiente de pavilhões que já está em obras e será entregue especialmente para o evento do fim de agosto, pontua o coordenador Rogério Rizzardi. “Todos são convidados a participar dessa grande celebração ao trabalho, à produção de alimentos e ao agronegócio brasileiro”.

