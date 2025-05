Proagro: Entidades e governo debatem como melhorar a qualidade das perícias

Um esforço conjunto com a participação da Apepa (Associação Paranaense de Planejamento Agropecuário), Crea (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) começa a ser articulado para garantir melhorias fundamentais nos serviços de perícias do Proagro, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária.

O primeiro passo nesse sentido ocorreu durante encontro online envolvendo representantes da Apepa e do governo federal. Representando o MDA, participaram José Carlos Zukoski, coordenador-geral de Seguro da Segurança Familiar e Maurílio Canut, coordenador de Monitoramento do Seguro da Agricultura Familiar. E pela Apepa, o presidente Daniel Galafassi e o diretor-técnico Lucas Schauff. Na oportunidade, foram debatidas ainda as três portarias com foco nas novas regras para os peritos do Proagro.

A decisão unilateral do governo em relação à adoção dessas medidas causou um desconforto com os profissionais do setor. “Nessa reunião online, o governo não poupou esforços para esclarecer todos os pontos sobre as novas regras”, disse Lucas Schauff. Ele lembra que há um tempo atrás, o Tribunal de Contas da União compilou informações fornecidas pela Apepa para dar base a uma auditoria, em que foram identificadas irregularidades e pontos de melhoria no Proagro. Todos os apontamentos foram importantes para melhorar o Proagro, mas ainda é preciso avançar em outras questões.

Algumas preocupações com o uso de determinadas tecnologias, como sensoriamento remoto, para a identificação de possíveis fraudes, também foram manifestadas no encontro. “Comprovamos, por meio de relatórios oficiais já enviados por seguradoras e agentes financeiros, que essas ferramentas não têm precisão de 100%”, comenta Lucas Schauff. O governo está ciente disso e informou que vai adotar outros métodos, como a fiscalização no local. O programa de capacitação e qualidade de peritos, já existente, despertou interesse do governo, que está disposto a saber mais sobre qual a metodologia de alcance.

‘Momento difícil’

Governo e Apepa concordam sobre o momento difícil vivido pelo Proagro atualmente, duramente questionado tanto dentro e fora do governo. “É preciso reconhecer as inúmeras vantagens oferecidas pelo Proagro em comparação com o seguro agrícola, tais como: cobertura de qualidade de grãos; cobertura de grãos expostos a chuvas excessivas levando a planta a brotar e tornando os grãos ardidos e cobertura de pragas de controle não difundido.

A qualidade dos serviços de perícia também passa pela valorização profissional. “Hoje, os peritos estão expostos ao risco moral. Há 5 anos, a categoria está sem qualquer reajuste de honorários”. Em resumo, é preciso remunerar adequadamente os profissionais para que a tão almejada qualidade nos serviços seja alcançada.