Plantio de soja: Paraná “carrega” o Brasil nas costas

Cascavel – Não fosse o Paraná, a semeadura de soja no Brasil estaria bem abaixo da realidade verificada hoje, em 2,4%. Os dados são da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). No Paraná, o plantio já atinge 22% da área, conforme apuração feita junto ao Deral (Departamento de Economia Rural), ligada à Seab (Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento).

A estimativa de área para o plantio da safra 2024/25 no Paraná é de 5,8 milhões de hectares, similar à anterior. A expectativa de colheita é de 22,4 milhões de toneladas, isso representa 21% a mais do que na safra 2023/24. A expectativa ainda é boa, pois a semeadura está dentro da janela ideal de produção. O Oeste avançou na semeadura na última semana.

Mesmo assim, comparativamente ao mesmo período do ano passado, o Brasil ainda conta com um indicador bem inferior. No fim de setembro e começo de outubro de 2023, o índice era de 5,2% de avanço de plantio.

Essa condição mais favorável para o Paraná é atribuída principalmente ao clima e às precipitações pluviométricas. Nas regiões produtoras paranaenses, as chuvas favoreceram o período de desenvolvimento das plantas. Além do Paraná, outra região bastante importante no processo de evolução do plantio no Brasil foi o estado de Santa Catarina.

Na região de Cascavel, a saca da soja é comercializada em média a R$ 127. Já em Paranaguá, de acordo com o indicador CEPEA/ESALQ, a cotação está em R$ 139,02, em 30 de setembro de 2024. Ainda conforme o CEPEA/ESALQ, esse preço médio no Paraná é o maior do ano, com o patamar nominal recorde desde dezembro de 2023. A demanda das indústrias esmagadoras e as dificuldades com a resistência dos agricultores para negociar, são fatores que ajudam a explicar esse cenário, na visão de especialistas.

O atual índice de plantio no Brasil subiu 0,2% em relação à semana anterior. Já em outra região produtora do País, no estado do Mato Grosso, a semeadura já chegou a 2,6%.

MILHO

A exemplo da soja, o plantio do milho primeira safra também apresenta baixa evolução, com avanço de 21,6% da área prevista, ou seja, perfazendo um crescimento de 5,4 pontos percentuais, comparado aos 16,2% da semana passada e inferior aos 22,6% da mesma época em 2023. Em relação ao milho, o Paraná lidera a semeadura, com índice de 60%, seguido pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná, o milho primeira safra, a expectativa é de 257 mil hectares (13% menor que a safra anterior), com 74% da área semeada (concentrado nas regiões Sudoeste e Centro-Sul do Estado).