Paraná contratou R$ 25,6 bilhões na primeira metade da safra 2024/25

Além disso, a redução nas contratações pode ser atribuída a outros fatores macroeconômicos, como a volatilidade cambial e as expectativas negativas dos produtores em relação aos preços das principais commodities agrícolas. “Essas variáveis macroeconômicas têm pressionado o custo do crédito e elevado o grau de incerteza no setor”, afirma Anderson Sartorelli, técnico do Departamento Técnico e Econômico (DTE) do Sistema FAEP .

“Esses dados apontam para um descompasso entre a visão do governo federal em relação a realidade e o desenvolvimento do campo. Os juros altos e a burocracia pública acabam afastando os produtores que precisam de crédito para produzir”, alerta o presidente interino do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette. “A burocracia está refletida na maior busca por linhas privadas de crédito. Hoje existe muita dificuldade de acesso ao crédito público”, complementa.

Paraná - O Paraná fechou a primeira metade da safra 2024/25 ( entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2024 ) com menor volume de crédito contratado no âmbito do Plano Safra em relação ao mesmo período da temporada anterior. Por outro lado, os agricultores e pecuaristas paranaenses ampliaram a procura por crédito em instituições privadas. Historicamente, no cenário nacional, o Estado é o maior tomador de crédito rural por meio dos programas do governo federal e também o que mais recorre à subvenção governamental para contratar o seguro rural.

Dos R$ 205,2 bilhões disponibilizados pelo Plano Safra 2024/25, os produtores paranaenses respondem pela contratação de R$ 25,6 bilhões (12,4%), até 31 de dezembro do ano passado. Deste montante, R$ 13,9 bilhões (54,8%) foram alocados em linha de custeio, destinados ao financiamento das despesas diretas com a produção. Outros R$ 5,5 bilhões (21,5%) foram direcionados para investimentos. Para comercialização, os agricultores e pecuaristas captaram R$ 1,7 bilhão (6,3%), enquanto R$ 4,5 bilhões (17,2%) acabaram destinados ao financiamento da industrialização, essencial para o processamento e agregação de valor aos produtos agrícolas.

Setor agrícola

“Outro aspecto importante a ser considerado é a instabilidade das safras anteriores, que ampliou a incerteza no setor agrícola. Isso, somado a desafios como as variações climáticas e as dificuldades logísticas, pode ter contribuído para uma menor demanda por crédito agrícola, especialmente nas linhas voltadas para investimentos e modernização”, detalha Sartorelli.

Esse cenário destaca a importância da subvenção para a contratação de seguro rural, há décadas uma das principais bandeiras defendidas do Sistema FAEP, que cobra do governo federal mais recursos para esta finalidade. Em janeiro deste ano, o Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural trouxe novo corte de recursos no Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), com a queda para R$ 820,2 milhões.

Mais recursos

No final de janeiro, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) libera mais R$ 4,8 bilhões em recursos para operações de crédito rural no âmbito de programas do Plano Safra 2024/25, sendo R$ 2,7 bilhões para as linhas voltadas à agricultura empresarial e R$ 2,1 bilhões para agricultura familiar.