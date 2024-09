Mulheres das águas; Evento ocorre nesta quarta-feira, 25 de setembro

O IFC Brasil 2024 promove novamente o Encontro Mulheres das Águas. Todas as mulheres envolvidas no setor de pescados estão convidadas a participar deste momento de troca de conhecimentos e interação. Será no dia 25 de setembro, às 14h, na Arena das Águas, evento paralelo à feira e ao congresso.

Conheças as palestrantes:

A piscicultora Márcia Cristina Ecco, de Palotina, no Paraná possui formação em estética e administração e encontrou na piscicultura a sua paixão. “Somos produtores de soja e milho, e sempre buscamos outro ramo para diversificar a nossa propriedade. Da construção de um lago para a nossa família, nasceu a ideia da piscicultura. Estou sempre em busca de conhecimento e cada dia mais realizada. A piscicultura acrescentou e mudou a minha vida”.

Renata Sanches, da Piscicultura Superfish, está na atividade há 16 anos. Há oito anos é gerente operacional no setor de vacinação. “Realizo capacitação e treinamento com as minhas colaboradoras e as incentivo a fazer parte do nosso setor. Estou à frente divulgando através das redes sociais o nosso trabalho incentivando novos piscicultores”. Renata também está ligada a Peixe BR e organiza eventos regionais e viagens técnicas voltados aos piscicultores.

Daniely Andressa da Silva, advogada, mestre em Direito, coordenadora de relações institucionais da Ocepar, atua há mais de 10 anos na area de defesa e representação dos interesses das cooperativas.

Dora Cerdan é nossa convidada internacional para o Mulheres das Águas. Ela é Eng. Zoot. especialista em Pesca e Produção Aquícola. Professora titular ordinária da cadeira de aquicultura no curso de engenharia zootécnica da Faculdade de Recursos Naturais da UNaF, onde continua até o presente. Assessora técnica de pequenos produtores em tanques e sistema de aquaponia em Formosa, Argentina. É responsável por numerosos projetos de pesquisa e extensão: relacionados ao cultivo de pacu e tilápia, com ênfase na nutrição de juvenis, uso de ingredientes tradicionais e de baixo custo, bem como implementação do sistema de bioflocos.

O IFC Brasil será realizado nos dias 24, 25 e 26 de setembro em Foz do Iguaçu – PR. Acesse o site ifcbrasil.com.br e inscreva-se! Te esperamos no maior encontro do setor de pescados da América Latina!

