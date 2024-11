Milho: missão à China mira abertura de mercado

A Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo (Abramilho) conduziu, entre os dias 7 e 14 de novembro de 2024, a Missão Empresarial Brasil-China, com o objetivo de estreitar laços comerciais e institucionais entre os dois países. A delegação foi composta pela senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, pelo deputado federal Sérgio Souza, por lideranças da Abramilho – representada pelo presidente Paulo Bertolini, pelo diretor executivo Glauber Silveira e pelo assessor técnico Daniel Rosa. Também estiveram presentes entidades do setor agrícola, como Embrapa, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Aprosoja Brasil, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (ANEC), o Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC) e Bayer.

No dia 09 de novembro, a delegação conheceu a China International Imports and Exports (CIIE), a maior feira de exportadores do país. Dentre as visitas do dia, destacam-se os estandes da Apex Brasil e da Secretaria de Desenvolvimento de Mato Grosso, onde a delegação se reuniu ainda com o Secretário de Desenvolvimento de MT, Cesar Alberto Miranda.

No mesmo dia, houve um encontro com o vice-presidente de relações governamentais da empresa ADM da China – uma trading responsável por exportar 70 milhões de toneladas de grãos do Brasil para o país asiático. A ADM está na China há 30 anos, conta com 1.200 funcionários e 9 fábricas processadoras de grãos. Durante a agenda, os representantes da empresa destacaram a qualidade do milho brasileiro, afirmando ser novo e com poucas avarias.

Para o presidente da Abramilho, Paulo Bertolini, a reunião foi importante para reafirmar o interesse das empresas chinesas pelo grão brasileiro. “Além do feedback positivo que recebemos sobre a qualidade da nossa produção, os executivos da ADM reforçaram que têm interesse no sorgo brasileiro. Este é um mercado que a Abramilho já vem trabalhando para abrir, e, com essa missão, demos mais um passo em direção a este objetivo”.

Na sequência, o grupo se reuniu com o líder global de comércio para China da Louis Dreyfus Company (LDC), outra importante trading no país. A reunião trouxe um panorama da safra mundial de grãos e os possíveis impactos nos preços devido às eleições norte-americanas. Os representantes da Dreyfus também expressaram preocupação quanto ao déficit de armazenagem no Brasil, que atualmente é de mais de 100 milhões de toneladas.

A segunda-feira, 11 de novembro, foi marcada por encontros estratégicos que ressaltaram a relevância da cooperação bilateral. A delegação participou de reunião com o parlamento chinês e com a empresa de sementes da China para discutir a ampliação das relações comerciais, além de encontro na embaixada brasileira em Pequim, liderado pelo embaixador Marcos Galvão.

Durante a reunião, a Abramilho destacou o compromisso com práticas sustentáveis e a importância de estreitar laços institucionais, reforçando a posição do Brasil como um dos principais fornecedores globais de grãos.

No mesmo dia, a diretoria da Abramilho visitou o centro de pesquisa e banco de germoplasma do país asiático – o segundo maior do mundo.

O diretor executivo da associação, Glauber Silveira, explicou que as visitas são essenciais para fortalecer o diálogo, promover o intercâmbio tecnológico e abrir novas oportunidades para o setor. “Nosso compromisso é avançar em cooperação mútua, sempre com foco na sustentabilidade e na inovação”.