Energia solar reduz custo, aumenta produção e garante renda para piscicultores no Oeste

A vida nunca foi fácil para o casal Finckler. Seu Marino, de 64 anos, e Dona Noemia, de 52, trabalharam por quase três décadas em granjas de porcos até que, cansados de lidar com a suinocultura, somado a uma lesão na coluna da esposa, buscaram um outro meio de ganhar a vida no campo, sem precisar se mudar para a cidade.

Foi então que eles decidiram, há sete anos, comprar uma “chacrinha”, como Marino denomina o local onde o casal decidiu fazer morada, na área rural de Marechal Cândido Rondon, no Oeste do Paraná. Determinado a produzir bovinos, foi aconselhado pelos vizinhos a investir em outra cultura. “O povo falava ‘não comece com vaca que isso não dá certo’ e nos incentivaram a começarmos com piscicultura”, lembra o produtor.

Para ajudá-los na consolidação da atividade, o casal contou com um apoio fundamental: o RenovarPR (Paraná Energia Rural Renovável), do Governo do Estado, para instalação de placas solares com juros zero no financiamento, barateando custos da instalação de placas solares e possibilitando o investimento em automatização dentro da propriedade. O programa é desenvolvido pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, por meio do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).

A permanência na área rural, com uma produção rentável, Marino credita ao RenovaPR. “Se não tivesse as placas, acho que não ia ser viável ter peixe. O custo da luz é muito alto, não daria certo. Assim, a gente quase não paga, ficou bem melhor”, opina. “Sem o programa não tinha condições de continuar aqui e nem de comprar essas placas no dinheiro. Ter conseguido financiamento com juros zero foi muito bom.”

APOIO

Conhecendo quase nada de piscicultura, o casal decidiu arriscar com a tilápia, espécie da qual o Paraná é líder nacional na produção e com mercado tanto no Brasil quanto no Exterior, sobretudo nos Estados Unidos, país que mais importou tilápia do Estado no primeiro semestre de 2024. Para isso, Marino e Noemia contavam com o apoio de técnicos do IDR-Paraná e também de fornecedores, que davam dicas sobre como manejar a cultura.

Foi justamente esse apoio técnico que deu o start para que o casal visse, na produção própria de energia, uma maneira de se manter no campo. “Quem me falou sobre o programa foi a técnica do IDR-Paraná que me acompanha aqui. Ela vem todo mês e comentou sobre o RenovaPR. Na hora eu disse para ela ‘meter ficha’ e deu certo”, recorda o piscicultor.