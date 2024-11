Copacol realiza Seminários Técnicos da cultura do milho

Com especialistas focados em cada especificidade, a Copacol obtém dados exclusivos sobre o desempenho produtivo em diferentes áreas de atuação. Esse trabalho de pesquisa garante o posicionamento ideal do cooperado, muito antes de a safra iniciar. Entre os temas abordados pelos profissionais da Cooperativa estão manejo de solo, cuidados com doenças, utilização de herbicidas, combate de plantas daninhas, entre outros.

Nesta rodada de encontros, os pesquisadores do CPA (Centro de Pesquisa Agrícola) da Cooperativa levam informações atualizadas dos melhores manejos e estratégias a serem feitas na próxima safra de milho. Na região Sudoeste do Paraná, as reuniões serão realizadas a partir desta segunda-feira, 18. Todas às 19h.



A Cooperativa conta com uma área para pesquisa em Ampére, o que garante ao cooperado resultados de pesquisas de acordo com clima, solo e realidade condizentes com a região dele. “A partir desses encontros damos o melhor direcionamento ao produtor de como ele pode planejar a próxima safra para alcançar os resultados almejados. A cada safra de soja e milho realizamos os Seminários Técnicos para que o cooperado esteja sempre atualizado e tenha a melhor explicação do que pode ser feito na lavoura. Os encontros já foram realizados na região Oeste e agora levamos também todas as informações para os cooperados do Sudoeste”, comenta o gerente técnico da Copacol, João Maurício Roy.

Programação



18/11 – Pranchita, no Centro Pastoral

18/11 – Pérola Do Oeste, no Clube de Campo

18/11 – Planalto, na APMI

19/11 – Flor da Serra, no Clube Fundec

19/11 – Capanema, no Parque de Exposições

19/11 – Realeza, na Paróquia Cristo Rei

26/11 – Ampére, no Clube Santa Tereza

28/11 – Nova Prata do Iguaçu, no Restaurante Águia

05/12 – Salto do Lontra, no Salão da Igreja Nossa Senhora Aparecida

Fonte: Assessoria