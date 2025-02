Agro cada vez mais tech: Estado promove diversas iniciativas durante o Show Rural 2025

Cascavel - O 37º Show Rural Coopavel, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, começou nesta segunda-feira (10). O evento acontece na Cooperativa Agroindustrial de Cascavel (Coopavel), às margens da BR-277, em Cascavel, tem entrada gratuita e reúne mais de 600 expositores. A expectativa é que cerca de 350 mil pessoas do Brasil e de outros países passem pelo local. A edição de 2024 chegou à marca de R$ 6,1 bilhões comercializados, recorde até então.

Mais uma vez o Governo do Paraná é parceiro da iniciativa. O Estado conta com a Arena Paraná, espaço exclusivo para atendimento de secretarias, e entidades como BRDE e IDR-Paraná tem espaços exclusivos dedicados ao atendimento de pequenos e grandes agricultores e agroindustrias. Neste ano, os extensionistas e pesquisadores vão levar mais de 100 tecnologias e cerca de 120 profissionais para mostrar as diversas alternativas para o produtor em 15 áreas diferentes de atuação.

Além disso, o governador Carlos Massa Ratinho Junior visita a feira nesta quarta-feira (12) e anuncia, entre outras novidades, crédito para produtores rurais, um programa de inovação aberta para desenvolvimento de tecnologia genômica aplicada ao agronegócio, os avanços dos Corredores Rodoviários Sustentáveis, com um uma ampla rede de abastecimento de gás natural e biometano, e novos equipamentos e recursos para os colégios agrícolas, como tratores, drones, perfuradores de solo, plantadeira de mandioca, entre outros.

Ele também participa da reunião das diretorias da Ocepar (Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná) e da Fecoopar (Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná) junto com o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Estão na pauta investimentos previstos para este ano e possíveis parcerias com os governos estaduais.

Confira algumas das iniciativas para visitar:

Show Rural Digital

Com apresentações de startups e maratona de ideias, o Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), participa entre os dias 10 e 14 de fevereiro do Show Rural Digital. A ação é uma das principais atrações do 37º Show Rural Coopavel, a maior feira agro da América Latina, que acontece em Cascavel, na região Oeste. A SEI participa da programação na Arena Paraná, apresentando iniciativas voltadas à inovação e na Arena Hackathon Paraná, com uma competição de desenvolvimento de ideias e soluções.

Um dos destaques será a exposição de empresas aprovadas no programa estadual de incentivo a startups, o Paraná Anjo Inovador, que em dois editais já destinou R$ 37 milhões para startups desenvolverem produtos, serviços e processos inovadores, pensando em solucionar problemas reais em diversas áreas.

IDR-Paraná

O IDR-Paraná preparou uma ampla programação técnica para o evento. As novidades são a apresentação de três novas opções de mandioca em fase final de experimentação; orientações sobre a aplicação de dejetos da criação de aves, suínos e bovinos nas lavouras para reduzir custos, aumentar o retorno econômico e ainda melhorar o solo na propriedade; as vantagens do uso da raça de gado de corte Purunã; e o programa Grãos Sustentáveis, iniciativa que busca aumentar a eficiência, reduzir custos e minimizar os impactos ambientais da atividade agrícola.

O IDR-Paraná também apresenta a Vitrine do Biogás e Biometano, estande que apresentará detalhes do programa RenovaPR. O objetivo é despertar o interesse do público para o tratamento de dejetos animais por biodigestão, além do aproveitamento das linhas de financiamento e da subvenção de taxas de juros oferecidas pelo Governo do Estado para que os produtores invistam em projetos de energia renovável.