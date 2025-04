A importância do seguro agrícola e o desafio da subvenção governamental

Paraná - Em um País onde a agricultura é base da economia e da segurança alimentar, proteger o produtor rural deveria ser uma prioridade inquestionável. O seguro agrícola surge como uma das principais ferramentas de mitigação de riscos no campo, oferecendo amparo financeiro diante de perdas causadas por eventos climáticos extremos e outras adversidades que afetam a produção.

Apesar de sua relevância estratégica, o acesso ao seguro agrícola no Brasil ainda esbarra em um obstáculo recorrente: a insuficiência de recursos destinados pelo Governo Federal para a subvenção ao prêmio. Essa limitação compromete diretamente a eficácia da política pública, deixando milhares de produtores — especialmente os pequenos e médios — desassistidos diante de um cenário cada vez mais instável e imprevisível.

Com a intensificação dos eventos climáticos, como secas prolongadas, geadas fora de época e chuvas excessivas, a demanda por proteção cresce a cada safra. No entanto, os recursos orçamentários para a subvenção não acompanham essa realidade, gerando incerteza e dificultando o planejamento dos produtores. Em muitos casos, quem não consegue contratar o seguro por falta de apoio público acaba arcando sozinho com prejuízos que poderiam ser compartilhados.

Essa situação exige uma mudança de postura por parte do Governo Federal. É urgente a criação de uma política mais robusta e previsível de apoio ao seguro agrícola, com dotação orçamentária compatível com a importância do setor para o país. Não se trata apenas de proteger o investimento individual de cada produtor, mas de garantir a continuidade da produção agrícola nacional, que abastece o mercado interno, movimenta as exportações e gera milhões de empregos.