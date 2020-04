Paraná confirma caso de coronavírus em bebê de 1 ano

A Prefeitura de Cianorte, no noroeste do Paraná, confirmou o caso de coronavírus em um bebê de 1 ano nessa segunda-feira (20).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o menino ficou internado em um hospital de Maringá por três dias e recebeu alta no último sábado (18).

O exame com a confirmação foi realizado durante o internamento em um laboratório particular. “Provavelmente se contaminou com familiares de Curitiba“, informou a prefeitura.

Agora, ele dá continuidade ao tratamento em isolamento domiciliar. Segundo a prefeitura, os pais do menino não têm suspeita de coronavírus.

Cianorte tem 9 casos em investigação, 65 descartados e 37 sendo monitorados e o registro de uma morte pela doença.