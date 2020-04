H1N1 X covid-19: acompanhe a entrevista com a a médica sanitarista Lilimar Mori

Ex-secretária de Saúde de Cascavel e ex-diretora do antigo Hospital Regional, a médica sanitarista Lilimar Mori tem muito a contar. Em 2009, ela viu o H1N1 chegar, assustar e “passar”, esteve em Londres quando a influenza chegou lá e voltou ao Brasil quando a doença também ceifava vidas por aqui. Ações realizadas naquela ocasião são discutidas e tidas como exemplo para o enfrentamento da covid-19. Com experiência e conhecimento, ela fala um pouco sobre as duas doenças, suas similaridades e diferenças, e espera que o momento atual provoque uma mudança permanente no modo de vida dos brasileiros. Vale a pena assistir à entrevista completa.

