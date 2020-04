 Acit apresenta reivindicações do comércio ao prefeito Lucio de Marchi 

O presidente da Acit (Associação Comercial e Empresarial de Toledo), Claudenir Machado, acompanhado do assessor jurídico Ruy Fonsatti Jr e integrantes da diretoria executiva da entidade, reuniu-se na manhã desta segunda-feira (20), com o prefeito de Toledo, Lucio de Marchi.

O objetivo foi apresentar reivindicações dos empresários quanto a reabertura do comércio. Entre os pontos estão a flexibilização do decreto municipal para possibilitar o funcionamento do comércio aos sábados, reabertura do setor de academias e gastronomia e ampliação do horário de funcionamento do Shopping Panambi.

“Desde o início da crise ocasionada pelo covid-19, a Acit está constantemente discutindo as medidas, buscando o diálogo com o prefeito e o COE. Estamos atuando fortemente para defender toda a classe empresarial”, ressalta o presidente da entidade.