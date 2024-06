Vem aí a 11ª Feijoada Solidária da AMC

ADIPR

Inverno paranaense

O inverno começa oficialmente em 21 de junho. Com o fim do El Niño e o início do La Niña, o esperado é um período com menos chuvas em relação ao ano passado. De acordo com o Climatempo, o Paraná enfrentará picos de temperatura acima da média histórica, em especial o norte do […]