Toledanos começam a se preparar para o Brasileiro

Com a pista do Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, prestes a ser liberada para as atividades normais, os irmãos Bernardo e Caetano Cavalcante, de Toledo, iniciam a preparação para o Campeonato Brasileiro de Kart, que terá o Grupo 2, disputado de 11 a 16 de novembro, no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina. Eles irão disputar a categoria Cadete.

Diogo Cavalcante, pai e chefe de equipe de Bernardo e Caetano, adianta que com a pista de Cascavel liberada para treinos depois do recape do asfalto, os treinos serão praticamente em todos os fins de semana. Também está analisada a possibilidade de disputar algumas etapas do Campeonato Paranaense Light, em Londrina. A participação do Open já está confirmada para o dia 2 de novembro. “Vamos nos preparar da melhor forma possível. A expectativa é muito boa”, salienta Diogo.

Crédito: Divulgação