Todos Contra a Pedofilia

No dia 09/05, ocorreu o lançamento da Caminhada “Todos Contra a Pedofilia” e uma coletiva de imprensa sobre a ação. Na ocasião, estiveram presentes a presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), Guiomar Padilha; a secretária da Comissão da Mulher Advogada, Mayara Morais; a vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, Cândida Basso; o presidente da ABCP (Associação Brasileira Todos Contra a Pedofilia), Valdair Debus, e o vereador e presidente da Câmara Municipal, Alécio Espínola. 🤝

Todos Contra a Pedofilia II

Neste ano, a caminhada ocorrerá no dia 18 de maio, Dia Nacional do Enfrentamento ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Com início às 09h, o grupo partirá da 10ª Regional de Saúde e seguirá até o Fórum da Comarca de Cascavel. O evento clama pela instalação urgente da Vara especializada em Crimes contra Crianças, Adolescentes, Mulheres e Idosos.

Sessão Inclusiva

A Comissão de Acessibilidade, em uma parceria inspiradora com a AMAC (Associação de Mães de Autistas de Cascavel), proporcionará mais uma sessão inclusiva de cinema pensada para proporcionar momentos de lazer para pessoas autistas. O carismático Garfield é o protagonista da vez — os sorrisos já estão garantidos, assim como uma experiência confortável para todos. Marcada para o dia 25 de maio, às 14h no Cine West Side, esta sessão foi cuidadosamente planejada para ser um espaço seguro e adaptado. A entrada é gratuita para pessoas autistas. Para acompanhantes, o ingresso está R$11,00.

Núcleo de Escritórios de Advocacia I

A OAB Cascavel (Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Cascavel) e a ACIC (Associação Comercial e Industrial de Cascavel), assinaram, no dia 08/05, um termo de parceria para criação do Núcleo de Escritórios de Advocacia. As entidades pretendem trabalhar em sinergia para fortalecer o campo do direito, sob a ótica do empreendedorismo. O ato de assinatura ocorreu durante a reunião de diretoria da ACIC e contou com a presença de diversas lideranças empresariais. A diretoria da OAB Cascavel esteve representada pelo presidente Alex Gallio, pelo secretário geral Josnei Oliveira da Silva e pelo tesoureiro Charles Lustosa. Também esteve presente o Conselheiro Alysson Fogaça, o ex-presidente da OAB Cascavel, Jurandir Parzianello e outros advogados que fazem parte da ACIC.

Núcleo deEscritórios de Advocacia II

A parceria vem sendo construída durante a atual gestão, formatando um modelo que respeite a competência da OAB Cascavel, mas some a expertise da ACIC, uma entidade que é referência no Paraná e no Brasil. O entendimento é de que com o associativismo empresarial, dentro do Programa Empreender da ACIC, o advogado terá as melhores soluções de gestão aplicáveis para a realidade do direito. A atual gestão da OAB Cascavel tem se destacado em ações de grande impacto para a advocacia e a sociedade. Na linha do empreendedorismo, a subseção realizou, neste ano, o Programa Advocacia Empreendedora, que oportunizou uma jornada intensa de conhecimento aplicado aos negócios, com as especificidades da advocacia. Com o Núcleo, estima-se uma potencialização ainda maior, conectando com os anseios dos advogados.