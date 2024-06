Summit Iguassu Valley

O evento com foco em inovação e integração entre os países da América Latina, a segunda edição do Summit Iguassu Valley – Latinoamérica 2024 segue até esta sexta-feira (14). O evento conta com mais de 30 expositores, 16 horas de palestras com especialista renomados, painéis, rodadas de negócios e inovação, oficinas, workshops, treinamentos em gamificação e personal branding para empreendedores.

12º Prêmio Sebrae

Curitiba e Assaí conquistaram o primeiro lugar na etapa nacional do 12º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. As duas cidades paranaenses foram premiadas pelas boas práticas de gestão pública em ambientes de negócios para micro e pequenas empresas. A premiação nacional foi realizada em Brasília e o Paraná foi o único estado a ter dois vencedores entre as dez categorias.

Fafen

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) formalizou a homologação do acordo coletivo de trabalho que visa à recontratação pela Petrobras de trabalhadores a partir da retomada da fábrica de fertilizantes nitrogenados Ansa, no Paraná (PR), paralisada desde 2020. O fechamento da Fafen-PR levou à demissão em massa de pessoas, sendo cerca de 400 trabalhadores desempregados na época.

ConectaPR

Começa hoje (14), em Curitiba, o Conecta. Serão dois dias de evento para startups de todo o Paraná. É a oportunidade ideal para consumir conteúdos relevantes para os empreendedores e se conectar a diferentes players do mercado de inovação e tecnologia. A programação do ConectaPR inclui palestras, workshops e mentorias para quem deseja impulsionar sua startup.

Jeps

Mais de 21,9 mil atletas e técnicos de 315 municípios participam da fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps), que está sendo disputada nesta semana em Campo Largo, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Assis Chateaubriand, Astorga, Nova Esperança, Apucarana e Cambará. São equipes de 315 municípios. As competições iniciaram na quarta-feira (12) e seguem até domingo (16).

Endividamento

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), aferida pela Fecomércio PR e pela CNC, mostra uma melhora significativa nos índices de endividamento das famílias paranaenses. De acordo com os dados de maio, o total de endividados no estado caiu de 94,1% em maio de 2023 para 89,4% em maio de 2024.

Varejo paranaense

O volume de vendas do comércio varejista do Paraná cresceu 4% entre janeiro e abril de 2024, em relação ao mesmo período do ano passado. A alta das vendas registrada no Paraná também impactou positivamente a receita, com crescimento de 6,6% no acumulado do ano de 2024, em relação ao mesmo período de 2023. É o segundo melhor resultado do Sul do País.

Do Carmo

O ex-prefeito de Salvador, vice-presidente nacional do União Brasil, garantiu apoio à pré-candidatura do deputado Do Carmo à prefeitura de Maringá. Em um vídeo nas redes sociais, ACM Neto disse que o futuro de Maringá passa pela transformação da cidade em um exemplo de gestão pública para o Brasil. Ele destacou que um bom prefeito deve estar presente, trabalhar ao lado da população, conhecer os problemas locais e estar aberto a novas práticas que possam melhorar a administração da cidade.