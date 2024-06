Rota do Progresso

O programa Rota do Progresso, lançado nesta semana pelo Governo do Paraná, vai aplicar mais de 2,5 bilhões de reais para pequenos municípios. O pacote de investimentos objetiva a diminuição da diferença do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) entre cidades paranaenses.

Rota do Progresso II

Os recursos serão aportados nas áreas da infraestrutura, planejamento e desenvolvimento humano, e deverão estimular a economia e a geração de emprego. Elevando a qualidade de vida em oitenta cidades pré-selecionadas.

Incentivos fiscais

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) abriu inscrições para entidades com projetos nas áreas cultural, social, esportiva e de saúde participarem da captação de recursos por meio de incentivos fiscais. As inscrições vão até 31 de agosto.

Arquivados

O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa arquivou os processos disciplinares contra os deputados Renato Freitas (PT), Tito Barichello (União) e Ricardo Arruda (PL). O presidente do conselho, deputado Delegado Jacovos (PL) disse que enquanto não mudar o regimento do legislativo vai continuar arquivando os processos que chegam ao colegiado.

União da Vitória

O secretário Santin Roveda (Justiça e Cidadania) acompanhou o governador Ratinho Júnior (PSD) no anúncio de R$ 47,7 milhões em investimentos em União da Vitória. O pacote inclui a contratação da empresa que fará os estudos para elaboração do anteprojeto de contenção das cheias do rio Iguaçu, a incorporação de cinco cursos da Univ pela Unespar, pavimentação de ruas e avenidas e a instalação de luminárias na zona urbana da cidade.

Eleições e paz

O presidente do TRE-PR, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, lançou a campanha “Eleições 2024 no caminho da Paz” para os representantes de partidos políticos de Curitiba e região metropolitana. “O objetivo é construir no Paraná, um processo eleitoral no caminho da paz, com a colaboração de todos os partidos políticos, candidatas e candidatos, advogadas e advogados. Mais do que nunca, o princípio de cooperação se aplica nas eleições”, explicou.

Núcleo

A Justiça Eleitoral do Paraná está estudando a criação de um núcleo de conciliação voltado aos partidos políticos. A iniciativa é de natureza pré-processual para que o TRE resolva situações de maneira mais célere e efetiva, antes de se transformarem em ações judiciais. “O que nós queremos é transparência, democracia e cidadania. Para que tudo isso ocorra é necessário que cada um faça o seu trabalho e cumpra o seu papel”, disse o corregedor.

Prêmio Aneel

Pela quarta vez em sete anos, a Ouvidoria da Copel foi eleita a melhor do Brasil pelo Prêmio Aneel de Ouvidoria. Essa é a principal premiação do setor elétrico na área. A Ouvidoria da Copel é responsável por receber, analisar e encaminhar às áreas competentes as solicitações de informações, sugestões e reclamações de clientes e empregados, além de monitorar todas as etapas do atendimento.

Posse na Petrobras

Ao assumir oficialmente a presidência da Petrobras, Magda Chambriard afirmou que a empresa está completamente alinhada ao governo federal. A dirigente fez acenos a Lula e à gestão petista, mas também tentou não se distanciar do mercado ao dizer que a companhia entregará “rentabilidade e eficiência”.