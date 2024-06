Reuniões e jantares

As eleições municipais de 2024 serão apenas em outubro, no entanto, as costuras políticas estão a todo o vapor em Cascavel. A coluna do jornal O Paraná apurou que um pré-candidato a prefeito de Cascavel andou jantando com um deputado federal na última semana. Entre os pratos, muitas “garfadas” sobre o cenário político na Capital do Oeste para estas eleições. Alias, o pré-candidato e o deputado não são do mesmo grupo político.

“Pré-campanha”

Oficialmente, o período é de pré-campanha e os “pré-candidatos” podem trabalhar para que seus projetos se consolidem. Porém, na prática, a campanha já está correndo as ruas, especialmente pelos bairros de Cascavel. De “polenta” a “cafezinho” no bar da esquina, o que não faltam são “agendas” para conversar com o eleitor e, por enquanto, pedir “apoio”.

‘Minha pesquisa’

Também não faltam líderes partidários com pesquisas “próprias” contrariando aquelas já publicadas por veículos de comunicação com credibilidade, como o O Paraná, querendo convencer que o seu candidato é que tem mais chance de vencer o pleito ou que reúne “plenas condições” de crescer o suficiente para reverter o quadro.

Itaipulândia

O Tribunal de Contas do Paraná julgou irregular a execução dos serviços de pavimentação do Município de Itaipulândia realizados em 2017. Em razão da decisão, a empresa GBVT Engenharia e Construções Ltda., contratada para a execução das obras, e o engenheiro Bruno Alexandre Maran, fiscal do contrato, foram sancionados pela restituição solidária de R$ 725.269,50 aos cofres de Itaipulândia. O valor original deverá ser corrigido monetariamente.

Ex-prefeito

Os conselheiros também aplicaram ao ex-prefeito Edinei Valdir Moresco Gasparini uma multa de R$ 5.480,40; e impuseram a Maran duas multas desse mesmo valor, que somam R$ 10.960,80, além de expedir recomendações ao município. De acordo com o relatório, houve a medição e a aceitação de serviços cuja qualidade não atende ao especificado nos projetos e normas técnicas, além da fiscalização da obra ter sido inadequada.

R$ 1,1 bilhão

O Governo do Paraná realizou repasses que somaram R$ 1,1 bilhão aos municípios do Estado durante o mês de maio. Do total repassado, R$ 947,6 milhões foram oriundos do Imposto sobre ICMS, o IPVA contribuiu com R$ 331,2 milhões. Os municípios também receberam R$ 701,1 mil provenientes dos royalties do petróleo e R$ 10,8 milhões do Fundo de Exportação. Os municípios do Oeste que mais receberam repasses foram: Cascavel (R$ 29,2 milhões), Foz do Iguaçu (R$ 22,1 milhões) e Toledo (R$ 18,3 milhões).

Importação arroz

Deputados federais do Novo e do PSDB entraram na Justiça contra a União para impedir a compra de arroz importado em leilão público eletrônico agendado para a próxima quinta-feira (6). Os congressistas acusam o governo federal de intervir no mercado e afirmam que não houve diálogo entre o setor gaúcho público e privado. Argumentam que há estoque “suficiente” do grão no Estado e, por isso, não haveria justificativas plausíveis para uma compra internacional do produto.