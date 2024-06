Reunião Ordinária da AMC

O presidente e diretores da AMC (Associação Médica de Cascavel), voltaram a se encontrar em reunião ordinária da entidade. Entre os assuntos de pauta, estiveram a escolha do cardápio para o jantar do Dia do Médico, a ser realizado na sede da entidade, e a ampliação de quadras de tênis e beach tênis, devido ao aumento crescente da demanda.

Também foi iniciada a discussão para os preparativos da tradicional feijoada solidária da AMC. Esperamos você, médico para fazer parte conosco na nossa associação.

Reunião ordinária aconteceu na AMC/Foto: Berit Press



JUNHO VERMELHO

Com o início do mês de junho, a Associação Médica de Cascavel reforçou o apoio à campanha “Junho Vermelho”, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue.

Esta iniciativa, que ocorre anualmente, visa aumentar o número de doadores e garantir que os bancos de sangue da cidade e da região estejam adequadamente abastecidos para atender a todas as necessidades hospitalares.

Importância da doação

A doação de sangue é um ato de solidariedade que pode salvar muitas vidas. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), cada doação pode salvar até três vidas, beneficiando pacientes que necessitam de transfusões devido a cirurgias, tratamentos de câncer, anemias graves, acidentes e outras condições médicas.

“Em tempos em que a demanda por sangue é constante e os estoques frequentemente estão em níveis críticos, a campanha Junho Vermelho surge como um apelo à solidariedade e à consciência cidadã. Doar sangue é um ato simples, rápido e seguro que pode fazer toda a diferença na vida de muitos pacientes”, explica o presidente da AMC, Dr. Cristiano Mroginski, sobre a campanha.

Doar sangue é um gesto de amor