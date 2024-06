Ranking de empregos

O Paraná registrou um saldo de 47.386 novos empregos para trabalhadores com idade entre 18 e 19 anos. Paraná liderou o ranking de empregabilidade na região Sul nos quatro primeiros meses do ano, superando os estados de Santa Catarina (39.664) e Rio Grande do Sul (35.022). No cenário nacional, o Estado ocupou o terceiro lugar.

Experiências de sucesso

Representantes do governo cubano estiveram no Brasil para conhecer experiências de sucesso em genética bovina para maior produção de leite, variedades genéticas para a produção de arroz, soja, milho e ovos nos Estados do Paraná e Bahia. No Paraná, o grupo visitou a Cooperativa de Comercialização e Reforma Agrária União Camponesa (Copran), em Arapongas.

Pesquisa

A pesquisa VoxData levantou dados sobre a intenção de voto dos eleitores cascavelenses. O nome do deputado estadual Marcio Pacheco (PP) segue firme na 2ª colocação. Se as eleições fossem hoje, Márcio Pacheco com 26,1% das intenções de voto estaria na disputa de 2º turno, enfrentando o Edgar Bueno que aparece com 30% das intenções de voto.

Registro

A pesquisa realizada pelo Instituto VOXData está registrada na Justiça Eleitoral sob o número Nº PR- 04266/2024. Ela foi realizada, de maneira presencial, nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2024, com 780 entrevistas. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro de um intervalo de confiança de 95%.

Convite aceito

A deputada Ana Júlia (PT) acordou com o líder do Governo, o deputado Hussein Bakri (PSD), e o secretário Roni Miranda (Educação) aceitou o convite para explicar na Assembleia Legislativa os detalhes do parceiro da escola. O programa pode alcançar 200 escolas estaduais e PT/PDT/PSDB afirmam que se trata do início da privatização do ensino público. A reunião será marcada para a segunda semana de julho, dias 8 ou 9.

Rota do Progresso

O governador Ratinho Júnior (PSD) lançou o programa Rota do Progresso, que prevê R$ 2,5 bilhões em 80 cidades para estimular a economia, geração de emprego, além de melhorar o IDH e o IPDM. Os investimentos incluem obras como barracões industriais, estufas e sistemas de irrigação, pavimentação de vias rurais, créditos para indústrias, aportes da Sanepar e desenvolvimento de um plano de desenvolvimento para a cidade.

Maria Victória

O PP reuniu mais de 700 lideranças em Curitiba – entre elas, o governador Ratinho Júnior (PSD) e o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD) – e elegeu a chapa liderada pela deputada Maria Victória na direção estadual do partido. A deputada adiantou que a legenda tem diretórios ou provisórias em 92% dos municípios e vai ter pré-candidato a prefeito e chapas completas de vereadores em 170 cidades.

Mulheres na política

A senadora Damares Alves estará em Curitiba. Ela participará do evento Mulheres Republicanas, que é um curso de formação política para filiadas do partido e deve reunir até 150 mulheres que disputarão as eleições de 2024 em todas as regiões do Paraná. O partido visa incentivar mulheres a ingressar na política.

Férias

O governador Ratinho Júnior (PSD) não vai liderar nenhuma missão internacional, como supôs a coluna, entre os dias 26 de junho e 16 de julho. Ratinho Junior vai passar as férias com a família em Orlando (EUA).