Rali da Graciosa de volta ao Brasileiro de Rali

RPMC (Rallye Pista Motor Clube) confirma Rali da Graciosa como 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade.

O único rali de asfalto da América Latina está de volta com pacote completo, incluindo a subida da Estrada da Graciosa e Street Stage.

Desde a divulgação do calendário 2024 do Campeonato Brasileiro de Rali, a prova do Paraná estava marcada para o município de Araucária, que sediou a etapa nos últimos três anos.

Em 2021, ainda com restrições sanitárias, a cidade prontamente recebeu a solicitação da prova, que se repetiu em 2022 e entrou para a história em 2023. Para muitos pilotos, a cidade tem as melhores especiais do Brasil.

Crédito: Divulgação