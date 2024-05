Race Challenge tem seis cascavelenses

A programação do Race Challenge terá prosseguimento neste sábado e domingo no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. A competição é válida pela 2ª etapa do Campeonato Paranaense de Turismo, com promoção e organização da Race Challenge, com apoio do Automóvel Clube de Cascavel e supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

O Race Challenge é um evento que contra entre suas atrações provas automobilísticas. Pelo Paranaense de Turismo serão realizadas, neste sábado (4), duas provas nas categorias Turismo A, Turismo B e Turismo L e outras duas neste domingo. As outras atrações são pedestrianismo com corrida de rua, prova de ciclismo, arrancada noturna, track day, encontro de proprietários de Mustang e Sunset Clube (happy hour).

Cascavelenses

Seis cascavelenses estarão neste fim de semana no Autódromo Zilmar Beux. Eles estarão em cinco carros.

Na categoria Turismo, Lorenzo Massaro estará no carro 64. No 74, Thiago Klein corre em dupla com o paraguaio Odair dos Santos, ao passo que Cido Morais pilotará o carro 84.

Já na categoria Super Turismo, a dupla formada pro Edson Massaro e Luc Monteiro estará no carro 66, enquanto que Wyllian Cezarotto pilotará o carro 77.