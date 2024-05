Por que apostar em cassino furada e como virar a mesa de vez?

ADIPR

Emprego no turismoOs empregos ligados às Atividades Características do Turismo (ACT’s) tiveram um aumento de 20,53% no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Foram registradas 2.061 pessoas empregadas na cadeia produtiva do turismo neste ano, contra 1.710 em 2023. Turismo no ParanáO secretário do Turismo do Paraná, Márcio […]