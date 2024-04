Pesquisa eleitoral

A Futura Inteligência registrou pesquisa na Justiça Eleitoral para montar o quadro da disputa pela prefeitura de sete cidades do Paraná: Curitiba, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Cascavel e Foz do Iguaçu. A previsão da divulgação das sondagens eleitorais é para esta quarta-feira (24).

Espírito Santo

O instituto de pesquisa tem sede no Espírito Santo, está disposta a entrar no mercado paranaense. Segundo o instituto, a pesquisa tem um grau de confiança de 95% e será feita através de ligações telefônicas. Em Cascavel (PR-08823/2024), Foz do Iguaçu (PR-01452/2024) e São José dos Pinhais (PR-02966/2024) serão ouvidos 400 eleitores e a margem de erro é de 4,9%.

Operação Dèjà Vu

A Polícia Civil deflagrou ontem (23), a Operação Déjà Vu, que teve como alvo dois servidores públicos da prefeitura de Santa Lúcia, incluindo um secretário municipal. A ação faz parte da 6° fase da Operação Retrocase, que, desde 2019, apura crimes de corrupção e fraudes em licitações de peças e serviços para maquinários pesados em municípios do Oeste e Sudoeste do Paraná.

Ação

Segundo a polícia, foram obtidos elementos demonstrando um possível conluio entre empresários investigados e a suposta intervenção dos servidores públicos para determinar o resultado de Pregão no valor de R$ 1.003.000,00 realizado em 2023, em Santa Lúcia. Em nota, a Prefeitura de Santa Lúcia disse que se colocou à disposição das autoridades para cooperar com as investigações.

Projeto retirado

A Prefeitura de Foz do Iguaçu retirou o Projeto de Lei Complementar nº 10/2024, que estava previsto para votação na pauta da Câmara. A proposta promove ajustes nos salários dos cargos comissionados da prefeitura em 100% como forma de recomposição de valores após o Tribunal de Justiça entender como inconstitucional o pagamento na forma de gratificação.

Reforma tributária

O secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, informou que os textos serão enviados para o Congresso Nacional para regular o novo sistema de impostos. Segundo ele, o processo será composto pela entrega de dois projetos de lei complementares sobre o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e à CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços).

Lista tríplice TST

O TST definiu a lista tríplice para a vaga da classe de advogados deixada pelo ministro Emmanoel Pereira, que se aposentou em outubro de 2022. Foram escolhidos os nomes dos advogados Adriano Costa Avelino, Antônio Fabrício de Matos Gonçalves e Roseline Rabelo de Jesus Morais. A lista será entregue ao presidente Lula, responsável pela escolha do ministro. Dois dos candidatos escolhidos são apadrinhados pelos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Avelino é advogado de Lira e Gonçalves é apadrinhado por Pacheco.

Presidente STJ

Os ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça) elegeram, por aclamação, o ministro Herman Benjamin, como novo presidente da Corte. Ele tomará posse em agosto para um mandato de 2 anos. O ministro substituirá a atual presidente, ministra Maria Thereza de Assis Moura, eleita em 2022. Por aclamação, a Corte elegeu para a vice-presidência o ministro Luis Felipe Salomão.