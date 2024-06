Paranhos e Curi

Uma visita com cara de “2026” ocorreu, ontem (19), no gabinete do deputado Alexandre Curi (PSD) na Assembleia Legislativa do Paraná. Segundo o Blog Contraponto, Paranhos estaria de olho em uma aliança com o provável futuro presidente da Alep visando à sucessão do governador Ratinho Junior (PSD). Ainda, informou que a aliança também pode representar a busca por uma vaga no Senado Federal, já que estarão em jogo as cadeiras dos senadores Flávio Arns e Oriovisto Guimarães, cujos mandatos terminam em 2026.

Pesquisas…

A coluna apurou que uma pesquisa já foi realizada para medir a popularidade (aceitação) de Paranhos no Oeste do Paraná. Com cerca de 2 milhões de eleitores na região, o potencial eleitoral oestino está no radar dos caciques da política em Curitiba. Um “vice” do Oeste, portanto, acaba sendo um bom negócio para quem quer ser governador…

Violência Doméstica

A Comarca de Cascavel conquistou a criação do 2º Juizado de Violência Doméstica. A decisão foi aprovada por unanimidade pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Até então, as audiências do único Juizado existente estavam sendo agendadas para 2027 e até 2028 devido ao alto volume de processos.

Pré-candidatura Stefanello

O PP promove no próximo dia 4 de julho, a partir das 19h, um evento de lançamento oficial da pré-candidatura de Thiago Stafanello à prefeitura de Corbélia. O evento deverá contar com a presença de deputados estaduais, federais e lideranças regionais. Na oportunidade, também serão lançadas as pré-candidaturas a vereador e vereadora do município.

Compra desaprovada

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná julgou parcialmente procedente a denúncia sobre irregularidade na aquisição de 100 biodigestores por meio de aditivo pelo município de Foz do Iguaçu. O TCE-PR determinou que o município não efetive a aquisição de 70 biodigestores ainda não comprados. Os conselheiros julgaram irregular a aquisição de equipamentos por meio de termo aditivo a um contrato de prestação de serviços, que configurou a inobservância ao dever de realizar licitação prévia à compra.

Multa

Em razão da decisão, o prefeito Chico Brasileiro, a secretária de Meio Ambiente, Ângela Luzia Borges de Meira; e o secretário de Meio Ambiente interino e diretor de Licenciamento e Controle Ambiental de Foz do Iguaçu, Jorge Luiz Pegoraro, foram multados individualmente em R$ 5.480,40.

Representações arquivadas

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa do Paraná arquivou seis processos disciplinares contra deputados. Os processos eram movidos contra os deputados Tito Barichello, Renato Freitas, Ricardo Arruda.

Buser no Paraná

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que é ilegal o serviço de transporte de ônibus interestadual oferecido por empresas de aplicativo Buser no Paraná. De acordo com o STJ, o serviço ofertado gera concorrência desleal contra as empresas que operam de forma previamente autorizada pelas autoridades do setor. A disputa entre a ANTT e as empresas de ônibus por aplicativo se arrasta desde 2018.

Repasse FPM

Os Municípios irão receber nessa quinta-feira (20), o segundo repasse mensal do FPM (Fundo de Participação dos Municípios). O valor a ser partilhado entre as prefeituras será de R$ 3,9 bilhões, já descontada a retenção do Fundeb. O repasse apresentou crescimento de 15,23% em termos nominais em comparação ao mesmo período do ano passado. O cenário também é avaliado como positivo quando levado em conta o mês de junho e a soma dos repasses desde o início de 2024.