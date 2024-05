Palanque eleitoral?

As medidas de ajuda ao Rio Grande do Sul anunciadas pelo presidente Lula, ontem (15), em São Leopoldo – inquestionáveis e necessárias diante da tragédia das enchentes – teve tom de “campanha eleitoral” com a nomeação de Paulo Pimenta para o “comando” do 39º ministério do governo Lula III. Pimenta, que é deputado federal pelo RS licenciado, e ocupava a Secom, é candidato (velado) ao governo do estado gaúcho. A nomeação foi assinada por Lula aos risos, tapinhas nas costas, aplausos e gritos da “plateia”. O constrangimento do governador Eduardo Leite, ficou tão evidente quanto a tragédia provocada pelas chuvas.

Valdemar Jorge

A nomeação de Valdemar Jorge para a presidência da Fomento Paraná pode não acontecer. O motivo é o recente julgamento do STF que validou o trecho da Lei das Estatais que proíbe a indicação de políticos e dirigentes partidários para cargos de direção em empresas estatais ou em conselhos de administração. Valdemar Jorge foi presidente do Republicanos do Paraná até outubro de 2023 e violaria a Lei das Estatais.

Crise climática

A Alep irá debater o Projeto de Lei n° 136/2024 que reconhece oficialmente o estado de emergência climática no Paraná. A proposta tem como objetivo mobilizar recursos e coordenar esforços entre governo, sociedade civil e setor privado para enfrentar os desafios climáticos. A emergência climática exige ações imediatas para reduzir a mudança climática e evitar danos ambientais e sociais irreversíveis.

Petrobras

O Ministério de Minas e Energia indicou a engenheira Magda Chambriard para exercer o cargo de presidente da Petrobras, em substituição a Jean Paul Prates. Prates assumiu a presidência da estatal em janeiro de 2023 e desde então, vinha sofrendo com “fogo amigo” de aliados do próprio governo do PT. O Conselho de Administração da empresa já votou a saída dele da petrolífera.

Queda nas ações

Um dia após o presidente Lula ter demitido Jean Paul Prates do comando da Petrobras, as ações da empresa operam em forte queda. Com as fortes perdas, em apenas uma manhã, a estatal havia sofrido uma perda de R$ 35,3 bilhões de valor de mercado, segundo estimativa da Elos Ayta Consultoria, passando a valer R$ 507 bilhões.

LDO 2025

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional pretende votar o relatório final do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 até o dia 9 de julho. O relator do texto é o senador Confúcio Moura (MDB). A principal novidade da nova LDO deste ano é a alteração das metas fiscais para os próximos anos. O governo reviu a meta de 2025 de um superávit de 0,5% do PIB para um déficit zero, que é a mesma meta de 2024.