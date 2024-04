O engajamento comunitário como compensação

Como os filhos podem resolver o desnível entre dar e tomar? A solução está em os filhos transmitirem aos outros o que eles próprios receberam dos pais, principalmente aos seus próprios filhos ou, se não for assim, num engajamento com as outras pessoas. (Bert Hellinger, Zweierlei Glück, p. 25)

Falamos já por diversas vezes no desnível entre o dar e o tomar na relação pais-filhos. Como é possível aos filhos compensar este desnível?

A maneira mais plena de os filhos compensarem os pais é passando à geração seguinte aquilo que receberam de seus pais. Quando colocamos um filho no mundo, nos é dada a oportunidade mais plena de passar adiante o que recebemos de nossos pais. Nos nossos filhos a vida continua, e com eles o legado transgeracional.

Nos netos os avós continuam vivos. Quando um filho dá um neto aos seus pais ele passa a vida dos pais adiante. É muito enriquecedor para um neto ter a oportunidade de conviver com os seus avós. Com eles ele se apropria de um legado transgeracional, de uma memória familiar impossível de ser transmitida de outra maneira, senão pelo contato físico e emocional.

E quando um filho não pode, ou não quer, ter seus próprios filhos, como é possível a compensação? Neste caso, é possível compensar engajando-se comunitariamente.

O engajamento comunitário é uma forma de ajudar no desenvolvimento dos filhos dos outros. Quando nos envolvemos criativamente com as outras pessoas para o desenvolvimento de uma vida mais digna, fazemos do mundo um lugar melhor para morar.

No legado que deixamos para as gerações seguintes algo de nós próprios, algo daquilo que SOMOS, ficará impregnado naquilo que realizamos.

JOSÉ LUIZ AMES E ROSANA MARCELINO são consteladores familiares e terapeutas sistêmicos e conduzem a Amparar

