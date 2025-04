Municípios são alertados a cumprir prazos

Os municípios selecionados em 2023 e 2024 para construírem creches, escolas, postos de saúde, entre outras obras com recursos do Novo PAC – Programa de Aceleração do Crescimento – do governo federal, devem ficar atentos aos prazos que vencem nas próximas semanas, alerta o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), referentes à regularização de pendências nos processos e na comprovação de conclusão das etapas dessas obras. Neste mês de abril e até o final de maio, expiram os prazos para a apresentação dos documentos necessários à garantia desses investimentos junto aos ministérios da Saúde , da Educação , das Cidades , ao FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação , sob pena de terem as obras canceladas por efeito das chamadas “cláusulas suspensivas”.

“Os novos gestores, em especial, precisam dessa orientação e lembrança para não frustrarem as expectativas da população por conta do descumprimento e perda dos prazos para comprovação e apresentação de documentos, que são as mesmas exigências para todos os municípios brasileiros”, argumentou o deputado. “São obras de extrema necessidade e que significam, lá na ponta, um melhor atendimento pelos serviços públicos municipais, mais vagas e mais acesso a direitos sociais como saúde, educação e moradia digna”, acrescentou.

Regularização

Essas datas-limites são voltadas à regularização das obras selecionadas na 1ª Fase do Novo PAC, que chegaram a ser paralisadas em algum momento e tiveram a transferência de recursos suspensas por conta dessas pendências por parte dos municípios. Essas obras fazem parte do pacote de ações anunciadas pelo presidente Lula em 2023 e contemplam programas nos eixos de saúde, educação, infraestrutura, entre outras, com investimento total de R$ 1,7 trilhão .

Para as obras da modalidade “fundo a fundo” do Ministério da Saúde (UBS, CAPS, CER, CPN, Centrais do SAMU e Oficinas Ortopédicas), o prazo para fazer a regularização é 15 de abril (terça-feira).

No caso das obras no eixo da saúde, financiadas por transferência voluntária (policlínicas e maternidades, por exemplo), o Ministério da Saúde determinou como prazo para a regularização a data de 30 de abril de 2025 (quarta-feira).