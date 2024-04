Muffato trabalha na evolução do seu Scania na 2ª etapa da F-Truck

Após estrear seu novo caminhão Scania com o segundo lugar na abertura da temporada, no mês passado, em Rivera, no Uruguai, o cascavelense Pedro Muffato trabalha na evolução do caminhão na 2ª etapa da Fórmula Truck, a ser disputada domingo, em Guaporé, n o Rio Grande do Sul

Muffato terminou a prova uruguaia só com a quinta marcha. Assim que retornou a Cascavel a equipe chefiada pelo preparador Ejair Soares, o Dico, se debruçou nos reparos do câmbio, buscando levar a máquina da equipe Muffatão/Açucareira Energy a conquistar a terceira vitória em Guaporé. “O caminhão é novo, é até normal um ou outro problema. Os treinos e a corrida no Uruguai, em Rivera, primeira do ano, já mostram que é rápido; agora, buscamos confiabilidade”, pondera Pedro Muffato, atual campeão da categoria GT Truck (caminhões com motor eletrônico)

A nova eletrônica é mais uma novidade que pode estrear em Guaporé no caminhão de numeral 20. O módulo de gerenciamento e otimização de potência, que passa a ser desenvolvido pela própria equipe, depende dos testes nos primeiros treinos livres. “Depende do comportamento nos treinos, estágio de evolução, enfim, de como as coisas forem acontecendo”, resume o preparador o Dico.

Pedro Muffato, que compete com o caminhão Scania da equipe Muffatão/Energy, conta com o apoio das marcas Muffatão, Açucareira Energy, Doce Sucar, LDP Peças, Brizzi e Disnorte.

Crédito: Tiago Soares/Divulgação