Misach Bueno lança pré-candidatura a vereador de Cascavel pelo partido Agir

Cascavel – O empresário Misach Bueno lançou sua pré-candidatura a vereador de Cascavel pelo partido Agir. Com um discurso focado em valores anticorrupção, Bueno promete uma campanha baseada no mérito e na mudança cultural dentro da Câmara Municipal.

Bueno, que já concorreu anteriormente ao cargo de vereador e também para deputado federal, destaca a falta de fiscalização efetiva do poder executivo pela atual Câmara de Cascavel. “A Câmara se acovarda e não cumpre seu papel fiscalizador como deveria”, afirmou. Para ele, a função do vereador é primordialmente fiscalizar e garantir que o executivo opere com transparência e responsabilidade.

Deixando a empresa que dirigiu para se dedicar integralmente à política, Misach acredita que pode demonstrar que a mudança é possível. Ele defende que é necessário alterar a cultura política vigente no Legislativo, incentivando os vereadores a trabalharem de maneira transparente e sem compromissos obscuros. “Minhas bandeiras são claras: mostrar que é possível legislar com transparência e sem acertos políticos”, declarou.

Com um projeto para a Câmara de Vereadores inspirado em modelos da indústria. Ele planeja criar um conselho consultivo para o seu gabinete, composto por especialistas e cidadãos, para auxiliar nas tomadas de decisão.

Afastado da política por 27 anos, Bueno retorna com uma visão crítica e desaprovadora do cenário atual. Ele acredita que é possível fazer política de uma maneira diferente, pautada pelo respeito à família e pelos ensinamentos cristãos. “Tudo o que eu falar, vou cumprir. Minha palavra é baseada no respeito à família e nos princípios cristãos”, garantiu.