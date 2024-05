A melhor arrancada do Brasil está em Toledo, na região Oeste do Paraná. A pista Toledo Dragway, no Autódromo Rafael Sperafico, sedia neste sábado e domingo a 2ª etapa do Campeonato Brasileiro de Arrancada, com promoção e organização da M&L Produções e supervisão da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) e FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

A pista Toledo Dragway tem um recorde nacional registrado durante o Campeonato Paranaense, na categoria força livre traseira (FLT), com o piloto Alberto Aires, que bateu a marca com um tempo de 4s724. Nomes como Marcio Maziero Pozzobon e Marco Antonio Salles de Oliveira já confirmaram presença na disputa da categoria FLT e prometem ir em busca da quebra da marca nacional.

Recentemente o complexo passou por uma importante reforma e um tratamento de pista diferenciado. Com uma reta de mais de 1.000m, extensa área de frenagem e escape, a Toledo Dragway é considerada uma das mais seguras do Brasil e pode receber provas de 201m e 402m.

O presidente da Comissão Nacional de Arrancada da CBA, Fabio Félix Pascoal, falou sobre a segunda etapa no Brasileiro de Arrancada. “Toledo é uma pista muito boa, uma das melhores do Brasil com seus mais de 1.000m de reta e boa infraestrutura para o público. Esta já é uma etapa decisiva para o Campeonato de 2024, que começa a separar quem segue na briga pelo título da temporada. A expectativa é de uma grande prova e com grande público presente”, concluiu Pascoal.

A pista Dragway Toledo fica localizada na Rodovia BR 163, Km 257, s/n Zona Rural, Toledo – PR, 85900-970. O público poderá adquirir os ingressos na portaria da pista a partir da sexta-feira.