Meia-entrada

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) lançou o programa Mesário Voluntário. Para ser um mesário é necessário ter mais de 18 anos e estar em situação regular com a Justiça Eleitoral. No Paraná, as mesárias e os mesários que trabalharem no dia da eleição têm direito a meia-entrada em eventos culturais e esportivos.

Atletas do Paraná

A Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, disputada em Milão, na Itália, contou com a participação das atletas paranaenses Nicole Pircio e Maria Eduarda Alexandre, bolsistas do programa Geração Olímpica e Paralímpica (GOP), do Governo do Estado.

Atletas do Paraná II

Com as maiores notas de 2024, o conjunto brasileiro formado por Duda Arakaki, Victoria Borges, Deborah Medrado, Sofia Pereira e Nicole Pircio conseguiu somar 71,500 pontos e faturar a prata. A pouco mais de um mês para as Olimpíadas de Paris, as brasileiras só ficaram um décimo atrás das chinesas, atuais vice-campeãs mundiais.

Eficiência

Pela primeira vez na história mais de 50% de todas as luminárias dos municípios paranaenses têm lâmpadas de LED para a iluminação pública. As lâmpadas de LED apresentam várias vantagens, entre as principais: a economia de energia, visibilidade superior nas ruas, tempo de vida e proteção ao meio ambiente.

Operação ajuda

As forças de segurança do Paraná encerraram no sábado (22) a operação de ajuda ao Rio Grande do Sul. Foram 52 dias de ação, que resultaram em 1.220 pessoas e 552 animais resgatados, além de atividades em diversas frentes. Nesse período, a operação contou com o apoio de 158 bombeiros militares, 113 policiais militares, 28 policiais civis, 16 policiais científicos e cinco cães.

Frio chegando

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para queda brusca de temperatura em algumas regiões do Paraná. O aviso é válido até o fim desta terça-feira (25). O alerta afeta 21 municípios do Paraná. De acordo com o alerta, o declínio de temperatura pode ser de até 5ºC.

Teatro

O diretor-geral da Itaipu, Enio Verri, adiantou ao prefeito Marcio Rauber (União) a liberação de R$ 5 milhões para o término da obra do Teatro Municipal de Marechal Cândido Rondon. As obras incluem a parte cênica do teatro, a mecânica e as cortinas do palco, iluminação, áudio e vídeo, paisagismo, estacionamento, projeto de prevenção contra incêndio e efetivação da carga elétrica definitiva para toda a estrutura, que terá capacidade para mais de 800 pessoas.

Restaurante Popular

O prefeito Leonaldo Paranhos (Podemos) entregou no bairro Floresta o quarto Restaurante Popular de Cascavel. A unidade pode servir 400 refeições diárias a partir de R$ 1 por prato. Paranhos disse que estender os restaurantes para os bairros é um passo importante para garantir segurança alimentar de famílias de baixa renda.

Garoto propaganda

O jornalista Jasson Goulart, pré-candidato a vereador em Curitiba, protagoniza o vídeo do Governo do Estado postado nas redes sociais que destaca a conclusão de 80% das obras de duplicação da PR-092 (Rodovia dos Minérios) entre Curitiba e Almirante Tamandaré, na região metropolitana.