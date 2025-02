MAPA certifica bioinsumo de cooperativa paranaense, desenvolvido em parceria com a Embrapa

Paraná - O primeiro dia do 37º Show Rural da Coopavel (Cooperativa Agroindustrial de Cascavel) começou, nesta segunda-feira (10), com uma boa notícia do governo federal: a certificação pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) de um bioinsumo inédito, desenvolvido pela Embrapa em parceria com indústria paranaense para beneficiar a produção de milho e aumentar a produtividade da cultura, sem causar danos ao meio ambiente.

Porta-voz da novidade no evento em Cascavel, o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PT) comemorou o anúncio.

“Os biodefensivos contribuem para uma agricultura regenerativa, que prioriza a saúde do solo e a sustentabilidade, além de serem uma alternativa viável que oferta produtos de alta tecnologia para pequenos, médios e grandes produtores,” destacou o deputado.

Zeca acompanhou de perto, em Brasília, as tratativas com os órgãos públicas para registro e certificação do produto.

O Azoscoop, inoculante para milho com formulação exclusiva, é um dos lançamentos em parceria com a unidade da Embrapa Soja, de Londrina, que pode ser conferido no estande da Biocoop Indústria de Biodefensivos, a primeira fábrica de bioinsumos de uma cooperativa brasileira.

O produto é inédito no Brasil e passou por análise rigorosa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Com a certificação do Ministério da Agricultura, se completa essa etapa de autorização e ele pode ser produzido e registrado para comercialização.

O gerente da Biocoop, Leandro Belter, explica que o inoculante para milho tem como principal característica ser um promotor de crescimento natural, elevando a produtividade da cultura do milho e de forma ambientalmente sustentável.

Nesta parceria, a Embrapa ficou responsável pela pesquisa, enquanto a Biocoop, da produção. Para fins de registro, o produto passou por avaliação de toxilogia na Anvisa, em seguida, o IBAMA avaliou o potencial de periculosidade ambiental. A última etapa foi a avaliação e certificação do MAPA.