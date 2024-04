Jones Jacobi é bicampeão do GP de Arrancada de Tratores

Com todos os espaços do tratoródromo destinadas ao público lotados, foi disputado domingo (21), as finais do 22º GP de Arrancada de Tratores de Maripá, o Campeonato Brasileiro da modalidade. A competição fez parte da programação dos festejos dos 34 anos de emancipação do município de Maripá, na região Oeste do Paraná. Teve promoção e organização do Automóvel Clube de Maripá, apoio da Prefeitura de Maripá e supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Depois de disputas acirradas na fase classificatória e finais, muitas delas com as máquinas ultrapassado a 150 km/h, Jones Jacobi, da equipe Cobra Racing conquistou o título. Jones se sagrou bicampeão, uma vez que foi o campeão de GP de 2019 e continua sendo o único cascavelense vitorioso na história da competição. Jones também é bicampeão do GP do Paraguai, disputado, na cidade de Iruña, tendo vencido em 2016 e 2019.

A festa de Cascavel aumentou com uma dobradinha. O vice-campeão foi Aparecido Vieira dos Santos, da equipe Titos Racing e irmão de Valdinei “Baté” dos Santos, piloto da Fórmula Truck. Em terceiro se classificou Michel Radetzki Júnior (Equipe Brutus), de Maripá; em quarto Samuel Warling (equipe 601), de Maripá; em quinto Lucas Eduardo Ávila (Equipe Fênix, do Paraguai); e em sexto Eduardo Faustini (equipe Cavalo de Aço), também do Paraguai.

Na categoria Roceiros (tratores originais), que deram início a arrancada de tratores ainda nos anos 80, pela terceira vez consecutiva Rodrigo Sasse se sagrou campeão. Em segundo se classificou Rosilene Grygutsch, seguido por Josiel Schach, Eduardo Sgarbi, Milton Much e João Toniolli, que pela ordem, fecharam as seis primeiras posições da classificação final.

Neste ano, 15 equipes participaram do GP de Arrancada de Tratores de Maripá, sendo sete delas de Maripá, três do Paraguai, duas de Maringá, uma de Cascavel, uma de Marechal Cândido Rondon e uma de Jaraguá do Sul (SC).

Legendas:

Eduardo Faustini, Lucas Eduardo Ávila, Samuel Warling Jones Jacobi, Aparecido Vieira dos Santos e Michel Radetzki Júnior, os finalistas do GP de Arrancada de Tratores de Maripá

Aparecido Vieira e Jones Jacobi fizeram a grande final do GP de Arranca de Tratores de Maripá de 2024

Vencedores da categoria Roceiros, que competem com tratores originais, o mesmo usado nas lidas da roça

Fotos: Divulgação