Inscrições Abertas para o 2º Circuito Tênis Mania de Beach Tênis

Preparem suas raquetes e calce o tênis, porque o Circuito Tênis Mania de Beach Tênis está de volta para a sua segunda edição! Com a primeira etapa marcada para acontecer de 17 a 19 de maio na AMC (Associação Médica de Cascavel), as inscrições já estão abertas e prometem agitar os amantes do esporte.

Com um valor de inscrição de R$50,00 por etapa, os competidores terão a oportunidade de se desafiar em categorias únicas: masculina e feminina. Vale ressaltar que as inscrições são individuais e as duplas serão sorteadas, garantindo uma experiência equilibrada e emocionante para todos os participantes.

Esta é a segunda de oito etapas que acontecerão ao longo do ano de 2024. E não é só isso! Ao final das oito etapas, será elaborado um ranking geral individual, premiando os três melhores classificados com troféus que representam não apenas a conquista de uma etapa, mas o esforço e dedicação ao longo de toda a temporada.

Não fique de fora! As vagas são limitadas, inscreva-se agora.

Acesso o link da inscrição pelo QR Code.