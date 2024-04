Ibiapina conquista dois pódios em sua estreia na Stock Series

O jovem Alfredinho Ibiapina (Liderança/Mêntore Bank) viveu um fim de semana emocionante em Interlagos. O primeiro contato com o carro da Stock Series rendeu dois pódios (terceiro lugar em ambos) pela classe Rookie, alguns pontos para o campeonato na classificação geral e uma das melhores experiências na carreira até o momento.

“Completei 16 anos na quinta-feira, dia em que tivemos toda a preparação de imagens de fotos e vídeos para a mídia da categoria para a temporada 2024. Foi muito legal. Na sexta, sentar no cockpit e acelerar pela primeira vez me fez um cara ainda mais feliz. Sábado e domingo tivemos três corridas e dois pódios com alguns erros, acertos e um grande aprendizado. Temos muito trabalho pela frente e estou empolgado para a segunda etapa que será em Cascavel no próximo mês”, contou Alfredinho Ibiapina.

Sendo um dos três pilotos da categoria que não tinha nenhuma experiência na pilotagem de carro de turismo o chefe da equipe W2 Racing, Duda Pamplona, avaliou o desempenho como positivo. “O Alfredinho atendeu bem as expectativas nesta estreia. Completou as três corridas, com dois terceiros e um quarto lugar na Rookie e ganhou experiência necessária para que tenha cada vez mais confiança no equipamento. Esta será uma temporada de muita novidade para ele, cada pista, cada etapa ele vai ganhando mais quilometragem com o carro e aos poucos conseguirá atingir a velocidade dele”, destacou.

Alfredinho Ibiapina conquistou 43 pontos e a 7ª posição na classificação geral do campeonato, que retorna nos dias 18 e 19 de maio, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.

Crédito: Divulgação