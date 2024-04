Frigorífico

A unidade frigorífica da BRF em Dois Vizinhos, no Sudoeste do Paraná, foi habilitada pela Malásia para exportação de carne de frango halal ao país do sudeste asiático. A confirmação foi feita pelo Departamento de Serviços Veterinários e o Departamento de Desenvolvimento Islâmico da Malásia, e envolve outras três plantas brasileiras.

Jabuti

O Senador Oriovisto Guimarães (PODE) comemorou o adiamento da votação do projeto de lei 233/2023 pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. “Vitória da oposição! Esse projeto reformula a cobrança do DPVAT com a intenção real, subjetivada por este governo, de mudar o arcabouço fiscal e dar ao governo mais R$ 15 bilhões por meio de um jabuti”, ressaltou o senador.

Cresceu

O Paraná tem apresentado nos últimos cinco anos evolução em diversos indicadores importantes de situação fiscal, a exemplo do crescimento expressivo nos superávits orçamentário e financeiro.Conforme dados da Secretaria Estadual da Fazenda, o superávit orçamentário do Estado registrou aumento de R$ 331,3 milhões, em 2019, para R$ 5,48 bilhões em 2023, alta de 1.553%.

Dengue

A Secretaria Estadual da Saúde divulgou o novo boletim epidemiológico da dengue. O documento contabiliza 260.517 casos confirmados de dengue no Paraná, 41.472 a mais que no boletim semanal anterior. Foram registrados também mais 31 óbitos, totalizando 171 mortes pela doença neste período epidemiológico.

Bom de Bola

Começa nesta sexta-feira (26) a fase regional da 4ª edição do Paraná Bom de Bola, evento que abre o calendário 2024 dos Jogos Oficiais organizados pela Secretaria Estadual do Esporte. A fase regional é disputada em dois finais de semana, de 26 a 28 de abril e de 10 a 12 de maio. A primeira etapa tem mais de 10 mil participantes, de 208 cidades, em 381 equipes, sendo 36 femininas.

Nova lei

O governador Ratinho Junior (PSD) sancionou a lei estadual 21.931 que garante meia entrada em eventos culturais e esportivos para quem atuar como mesário ou no apoio operacional em processos eleitorais. A lei é retroativa para quem trabalhou nas eleições de 2022. Para ter direito à meia-entrada, o eleitor nomeado terá que comprovar que prestou serviços à Justiça Eleitoral em todos os atos para os quais foi nomeado, em primeiro e em segundo turno, se houver, mediante certidão expedida pela Justiça Eleitoral.

Muralha

A prefeitura de Ponta Grossa abriu licitação com valor máximo de R$ 8 milhões para locação de plataforma de software para ampliar os serviços de segurança na cidade. A tecnologia deverá ser utilizada nos pontos de coleta veicular, pontos de monitoramento com reconhecimento facial e software de análise e inteligência para reconhecimento de veículos e pessoas.

Pré-candidatos

Cinco partidos anunciaram pré-candidatos à prefeitura de São José dos Pinhais: Delegado Michel (Podemos), Geraldo Mendes (União Brasil), Nina Singer (PSD), Ronaldo Vaccari (PMB) e Wilson Cabelo (PT).

Eleições 2024

O período para as convenções e escolha de candidatos vai de 20 de julho a 5 de agosto. O pedido de registro da candidatura deve ser feito até 15 de agosto. O primeiro turno das eleições municipais de 2024 está marcado para 6 de outubro. Caso a eleição tenha segundo turno, os eleitores devem voltar às urnas em 27 de outubro.