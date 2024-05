Firás Fahs trabalha para melhorar o carro para 3ª etapa da Fórmula Delta

Nas duas primeiras etapas sua preocupação era se adaptar ao carro e a categoria. Mas a partir da 3ª etapa, a ser disputada neste fim de semana, no Autódromo de Interlagos, Firás Fahs passa a trabalhar em melhoras no carro da Fórmula Delta.

Com o apoio da New Zone Importados, Brand Collection, ExtraVape e Realme, o piloto de Foz do Iguaçu pontuou nas duas etapas já disputadas. Ele ocupa a quarta colocação na classificação geral, com 36 pontos, ao passo que o líder Pedro Martins soma 53. Já na disputa de Estreantes, Firás é o vice-líder, com 57 pontos, três a menos do que o líder Pietro Mesquita.

Firás diz que ainda precisa de mais algumas etapas de adaptação, mas os conhecimentos adquiridos nas duas provas anteriores já possibilitam ele mexer algumas coisas no carro, buscando deixá-lo da forma que gosta de pilotar. “Com um carro um pouco melhor, acho que será possível brigar pelo pódio nas duas provas desta etapa”, acentua Firás.

A programação da 3ª etapa da Fórmula Delta começa nesta sexta-feira (24), com os treinos livres em Interlagos. No sábado serão realizados o treino classificatório e a corrida 1. No domingo será disputada a corrida 2.

Crédito: Edmar Salguero/Divulgação