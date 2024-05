Firás Fahs considera proveitoso o fim de semana intenso em Interlagos

Nem mesmo uma virose impediu Firás Fahs de cumprir todos os seus compromissos no fim de semana agitado em Interlagos. Na quinta-feira o piloto de Foz do Iguaçu realizou testes na Fórmula 4 Brasil com três treinos de 40 minutos no Autódromo de Interlagos. Na sexta-feira participou dos treinos da Fórmula Delta no Autódromo e da 4ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart no kartódromo. No sábado foram competição na Fórmula Delta e no Light e no domingo a segunda corrida da Fórmula Delta.

Na Fórmula Delta, competindo com o apoio da New Zone Importados, Brand Collection, ExtraVape e Realme, Firás largou em nono, conquistou o quarto lugar na corrida 1 no sábado e a quinta colocação no domingo. Foi o piloto com a maior escalada na competição, ao subir de nono para quarto na corrida 1.

Depois da segunda etapa, Firás está entre os primeiros colocados na classificação do campeonato. No geral, ele ocupa a quarta colocação, com 36 pontos, enquanto que o líder Pedro Martins soma 53. No campeonato de Rookie (estreantes) ele é o vice-líder, com 57 pontos, a três do líder Pietro Mesquita.

Na Copa São Paulo Light de Kart, em função do atraso na programação na sexta-feira o treino classificatório da categoria Graduados foi transferido para o sábado pela manhã, no mesmo horário da corrida da Fórmula Delta. Desta forma, Firás não participou do treino e teve que largar por último, em 22º lugar. Na primeira corrida, o piloto da equipe Bravar Motorsport/Disam Insumos Agrícolas/Lei de Incentivo ao Esporte ganhou 13 posições e recebeu a bandeirada em nono. Na segunda, era o quarto até a última volta, quando na tentativa de ultrapassagem se enroscou com o terceiro colocado e abandonou, mas voltou ao boxe com o sabor de fazer a melhor volta. Na soma das duas provas, conquistou a 11ª colocação e marcou quatro pontos.

Firás acentua que foi um fim e semana agitado, muito intenso. Mesmo não estando 100% fisicamente em função da virose, consegui cumprir o cronograma e fazer o este na F-4 Brasil, disputar a Fórmula Delta e a Copa São Paulo Light de Kart. “Na Fórmula Delta, constamos uma boa evolução em relação a primeira etapa e temos muito a melhorar. O importante é que estamos no bolo dos que lutam pela liderança do campeonato. No Light, largar no fim do pelotão é muito complicado, mas conseguimos fazer boas corridas. Pena que tive que abandonar na última volta da segunda corrida. Mas estamos fortes e logo chegaremos à vitória”, frisa Firás.

Sobre o teste na Fórmula 4 Brasil, Firás diz que pilotar o carro é um sonho. “É um carro muito veloz, o motor e forte, e os freios respondem rápido. “Gostei muito do teste. É uma opção de categoria para o futuro, o caminho ideal para quem quer fazer carreira no automobilismo”, salienta Firás Fahs.

Os próximos compromissos de Firás Fahs são a 3ª etapa da Fórmula Delta nos dias 25 e 26 deste mês, no Autódromo de Interlagos; e na 5ª etapa da copa São Paulo Light de Kart, no dia 1º de junho, no Kartódromo de Interlagos.

Crédito: Edmar Salguero/Divulgação